Intapp Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) - ein prominentes Signal der technischen Analyse - bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Intapp liegt bei 24,19, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,13 und wird als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Intapp daher eine „Gut“-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte bei Intapp eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Intapp positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als „Gut“ bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer „Gut“-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Intapp für diese Stufe daher ein „Gut“.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Intapp verläuft aktuell bei 38,84 USD, was die Aktie als „Neutral“ einstuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 40,21 USD, was einem Abstand von +3,53 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 37,62 USD zeigt die Intapp-Aktie eine Differenz von +6,88 Prozent, was auf ein „Gut“-Signal hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher „Gut“.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Intapp-Aktie abgegeben, von denen 8 als „Gut“, 0 als „Neutral“ und 0 als „Schlecht“ bewertet wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Gut“-Rating für die Intapp-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Intapp vor. Das durchschnittliche Kursziel von 41 USD lässt auf ein Aufwärtspotential von 1,96 Prozent schließen, was eine „Neutral“-Empfehlung ergibt. Insgesamt erhält Intapp somit ein „Gut“-Rating für diesen Punkt der Analyse.