Intage Holdings Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Intage-Aktie beträgt 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 38,76 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Intage.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Intage. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Intage-Aktie mit einem Kurs von 1865 JPY inzwischen +9,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +7,12 Prozent als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Intage zeigen keine wesentliche Veränderung. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien weisen signifikante Unterschiede auf. Daher erhält Intage in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend betrachtet, erhält Intage in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.