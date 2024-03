Intage Holdings Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Aktie von Intage zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1753,1 JPY, während der Aktienkurs bei 1610 JPY um -8,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1752,82 JPY zeigt eine Abweichung von -8,15 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Intage beträgt aktuell 35,68 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,85 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Intage wird als "Neutral" eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine geringe Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.