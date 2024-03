Intacton Cum Rt Res 3 Prf-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Intact hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor um 10,78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 25,27 Prozent, wobei Intact aktuell 4,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7 positive Einschätzungen, 1 neutrale Einschätzung und keine negative Bewertung für Intact abgegeben, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 219,3 CAD erwarten Analytiker eine Entwicklung von 8,93 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 238,88 CAD führt. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intact liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,2 als überbewertet eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen der letzten beiden Wochen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie von Intact.