Intacton Cum Rt Res 3 Prf-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse der Intact-Aktie zeigt eine positive Entwicklung im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Wert beträgt 201,23 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 228,67 CAD lag, was einem Unterschied von +13,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (207,25 CAD) liegt mit einem Unterschied von +10,34 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse im Finanzsektor weist Intact eine Rendite von 7,67 Prozent auf, was mehr als 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von 16,49 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Intact mit 8,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 7 von 8 Bewertungen für die Intact-Aktie positiv waren, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Im zurückliegenden Monat wurden 6 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen abgegeben, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie weiterhin positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 238,88 CAD, was ein Aufwärtspotential von 4,46 Prozent ergibt und zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Intact-Aktie auf Basis dieser Analysen ein insgesamt positives Rating.