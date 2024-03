Intact Financialr 9on cum Pref Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Intact hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 10,78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich der Versicherungen beträgt die mittlere jährliche Rendite 25,27 Prozent, wobei Intact aktuell 4,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten sieben Mal eine positive Einschätzung, einmal eine neutrale und kein negatives Rating für Intact abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 8,93 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 238,88 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intact liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,2 als überbewertet betrachtet wird. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

