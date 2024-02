Intact Financialr 9on cum Pref Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Intact-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 238,88 CAD führt. Dies deutet auf ein Aufwärtspotential von 4,46 Prozent hin, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt. Somit erhält Intact ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Intact besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch das Stimmungsbarometer zeigt vor allem positive Themen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,13 Prozent liegt Intact leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Intact liegt bei 19,84, was über dem Branchendurchschnitt von 9,18 liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als überbewertet angesehen wird und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.