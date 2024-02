Intact Financial Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Intact-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 7, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,11 an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt erhält Intact daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Intact festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festzustellen war.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Intact geführt, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Diese positiven Themen haben auch in den letzten ein bis zwei Tagen das Interesse der Anleger geweckt, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass insgesamt 8 Bewertungen für die Intact-Aktie abgegeben wurden, davon waren 7 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Kurzfristig wird die Aktie auch aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft, da 6 Gut- und 1 Neutral-Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 238,88 CAD, was ein Aufwärtspotential von 4,46 Prozent zum letzten Schlusskurs (228,67 CAD) bedeutet. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Insgesamt erhält Intact somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.