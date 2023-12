Intact Financial Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Intact Inc. wird anhand verschiedener Kriterien bewertet, die auf fundamentaler und technischer Analyse basieren.

Die fundamentale Bewertung ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,24, das über dem Branchendurchschnitt von 11,5 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält Intact daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie derzeit als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 82,51 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält Intact in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung ergibt, dass die langfristige Meinung der Analysten die Aktie als "Gut" einschätzt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 227 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 11,55 Prozent erzielen könnte. Insgesamt erhält Intact in der Analysteneinschätzung das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Intact mit einer Rendite von 0,46 Prozent mehr als 6 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Rendite von Intact sogar um 16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Intact in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien, dass Intact Inc. derzeit gemischte Signale aufweist. Während die Analysteneinschätzung die Aktie als vielversprechend ansieht, deuten fundamentale und technische Indikatoren darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet und überkauft ist. Anleger sollten daher verschiedene Aspekte in Betracht ziehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

