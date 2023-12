Intact FinancialPrefries 5 Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Intact-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,24 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 11,5 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Intact in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen, was die negative Einschätzung der Anleger-Stimmung bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Intact liegt bei 82,51, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Intact-Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Intact-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 198,86 CAD. Der letzte Schlusskurs von 203,5 CAD weicht nur um +2,33 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Intact-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung, was Anlegern zu denken geben sollte.