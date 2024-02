Intact FinancialPrefries 5 Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Intact in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Intact daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Intact bei 19,84, was über dem Branchendurchschnitt von 9,18 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Intact bei 7,67 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 16,49 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Intact mit 8,83 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, weist Intact derzeit eine Dividendenrendite von 2,13 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.