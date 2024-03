Intact FinancialPrefries 5 Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intact liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,2 deutlich höher ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Intact über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral und zeigt kaum Veränderungen.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der aktuelle Kurs von 219,3 CAD eine positive Entwicklung von +7,32 Prozent gegenüber dem GD200 (204,35 CAD) aufweist. Der GD50 liegt bei 217,96 CAD, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Intact-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzungen der Analysten der letzten 12 Monate zeigen, dass Intact hauptsächlich positive Bewertungen erhalten hat, was zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 8,93 Prozent und ein mittleres Kursziel von 238,88 CAD, was ebenfalls eine positive Einschätzung darstellt. Insgesamt wird die Aktie also von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.