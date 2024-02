Intact Financ 1on Cum Prf Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Intact-Aktie stattgefunden. Davon wurden 7 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Intact-Aktie. Im zurückliegenden Monat wurden 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,88 CAD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 4,46 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (228,67 CAD) ergibt. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intact-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 7, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 21,11, was ebenfalls auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für Intact basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für Intact festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Intact-Aktie mit 7,67 Prozent um mehr als 6 Prozent darüber. Im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 16,49 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Intacts Rendite mit 8,83 Prozent deutlich darunter. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.