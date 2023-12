Intact Financ 1on Cum Prf Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Intact-Aktie liegt mit einem Kurs von 202,51 CAD derzeit um -0,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Einstufung auch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,8 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob es überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Intact-Aktie beträgt 71, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI von Intact zu dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (58,73). Im Gegensatz zum RSI7 ist Intact hier weder überkauft noch -verkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung auf der Basis des RSI ergibt daher ein "Schlecht"-Rating für Intact.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite angegeben. Intact weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,19 Prozent auf, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,99 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Intact überwiegend negativ diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, sodass Intact insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.