Intact Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten beiden Wochen wurde Intact von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Bei der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Intact mit einem RSI-Wert von 100 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht"-Signal gilt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Intact insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose von 238,88 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 9,17 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Mit einer Dividendenrendite von 2,13 Prozent liegt Intact leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,81 Prozent. Die geringe Differenz von 0,68 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.