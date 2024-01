Intact Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Intact hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor 10,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Versicherungsunternehmen beträgt 19,36 Prozent, wobei Intact derzeit 18,91 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Intact-Aktie sowohl einen längerfristigen als auch einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt aufweist, die beide zu einer neutralen Bewertung führen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Intact mit 2,19 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 2,33 Prozent und erhält daher eine neutrale Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Intact haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls als "Schlecht" bewertet.