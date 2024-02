Intact Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite von Intact beträgt derzeit 2,13 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intact-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 7, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 21,11 im überverkauften Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Intact.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Intact. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Intact diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Intact sowohl aufgrund der Dividendenrendite, des RSI und des Anleger-Sentiments positive Bewertungen, trotz der neutralen Einschätzung bezüglich der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz.