Intact Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Intact-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 199,24 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 203,86 CAD, was einem Unterschied von +2,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 204,18 CAD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Durchschnitt (-0,16 Prozent Abweichung). Somit wird der Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating erteilt. Insgesamt erhält Intact also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Intact in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab insgesamt drei positive und sechs negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Intact daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche hat Intact in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,46 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,08 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -17,62 Prozent für Intact. Im "Finanz"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,8 Prozent im letzten Jahr, wobei Intact 9,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Intact.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und es nur geringe Stimmungsänderungen gab. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Intact.