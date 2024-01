Intact Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intact beträgt derzeit 17,24, was 51 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von Intact im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,46 Prozent erzielt, was 9,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Versicherungsbranche beträgt 17,74 Prozent, was bedeutet, dass Intact derzeit 17,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet eine mittlere Aktivität aufweist. Die Stimmungsänderung für Intact war in letzter Zeit kaum spürbar, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Analysten bewerten die Intact-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 8 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 12,6 Prozent hin, was einer insgesamt "Gut"-Empfehlung für die Aktie entspricht. Somit erhält Intact eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.