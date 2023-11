Intact Aktie: Alles völlig egal!

Aktienkursanalyse: Intact mit positiver Stimmung und neutraler Bewertung

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Intact auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Intact diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) zur Einschätzung des aktuellen Zustands der Aktie herangezogen. Der 7-Tage-RSI von Intact liegt bei 60,29 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Ebenso verhält es sich mit dem 25-Tage-RSI, der bei 33,1 liegt. In beiden Fällen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intact bei 17 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 17,24 Euro für jeden Euro Gewinn von Intact zahlt, was 59 Prozent mehr ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. In der Versicherungsbranche liegt der durchschnittliche KGV-Wert momentan bei 10, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Intact festgestellt werden konnte. Dies spiegelt sich in einer positiven Bewertung wider. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Intact bezüglich der Stimmung und des RSI neutral eingestuft wird, während das KGV auf eine Überbewertung hinweist. Trotz positiver Veränderungen im Sentiment bleibt die Diskussion weitgehend neutral.