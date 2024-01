Insurance Australia Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Insurance Australia Group":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Insurance Australia als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 (für sieben Tage) beträgt 72, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 (für 25 Tage) bei 60,9 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Insurance Australia bei 5,53 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,58 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 (für die letzten 50 Tage) steht derzeit bei 5,77 AUD, was zu einer Abweichung von -3,29 Prozent führt und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Insurance Australia in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Insurance Australia eine Dividendenrendite von 2,93 Prozent auf, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Versicherung" 4% beträgt, wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.