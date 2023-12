Insurance AustraliaADR Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Anleger: Die Aktienkurse von Insurance Australia lassen sich nicht nur anhand der harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Meinungen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Insurance Australia diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Insurance Australia derzeit als "Neutral" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,49 AUD, während der Kurs der Aktie bei 5,57 AUD liegt, was einer Abweichung von +1,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5,78 AUD zeigt eine Abweichung von -3,63 Prozent, wodurch die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität zu Insurance Australia nur eine schwache Aktivität im Netz, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Schlecht" ist. Jedoch wurde eine positive Veränderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 91,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass Insurance Australia überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, wodurch das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Insurance Australia-Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.