InsuraGuest Technologies Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Insuraguest-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 CAD liegt, was einer Abweichung von -83,33 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 CAD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Insuraguest-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Insuraguest-Aktie vorliegt.