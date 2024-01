Mit Insulet wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, mithilfe eines Indikators aus der technischen Analyse festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Insulet-Aktie beträgt aktuell 83 und zeigt somit, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Insulet hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Insulet.

Die Anleger-Stimmung bei Insulet in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt zeigen sich 3 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Insulet bei 121,33, was über dem Branchendurchschnitt von 99,76 liegt. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien zeigen langfristig eine starke Aktivität und eine positive Änderung. Daher wird in Bezug auf die Diskussionintensität eine "Gut"-Bewertung und für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein "Gut" ermittelt.