Insulet Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Insulet betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 34,99 Punkte, was bedeutet, dass Insulet als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 24,52, was darauf hinweist, dass Insulet überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen für Insulet betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem griffen die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen auf. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung, was zu der Schlussfolgerung führt, dass Insulet hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Die Dividendenrendite von Insulet liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,11 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Insulet-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Insulet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 314,17 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 43,17 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 219,43 USD bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insulet erhält somit insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.