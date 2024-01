Insulet Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Insulet mit 121 angegeben, was bedeutet, dass die Börse 121,33 Euro für jeden Euro Gewinn von Insulet zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für Insulet 23 Prozent mehr gezahlt, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI von Insulet beträgt derzeit 46,06 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,78, was darauf hinweist, dass Insulet überverkauft ist. Auf Basis des RSI wird das Wertpapier daher als "Gut" eingestuft.

Analysten bewerten die Insulet-Aktie derzeit positiv mit 5 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 314,17 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 44,79 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Insulet beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -89,1 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält Insulet für seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.