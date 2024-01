Instructure Holdings Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Instructure-Aktie wird anhand der technischen Analyse als neutral bewertet. Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 25,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 26 USD lag, was einer Abweichung von +1,52 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 66,45 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 47,06, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Instructure diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Instructure-Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund der technischen Analyse und eine gute Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments und der Diskussionsintensität.