Instructure Holdings Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der Instructure-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 25,52 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 24,40 USD liegt daher auf einem ähnlichen Niveau, was einer Differenz von -4,39 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 25,82 USD. Der letzte Schlusskurs liegt darunter, was einer Differenz von -5,5 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Instructure-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Instructure-Aktie liegt bei 51,22, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Instructure-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie daher die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Instructure ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen widerspiegelt. Die Diskussionen der letzten Tage standen insbesondere im positiven Licht, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Instructure-Aktie, wobei die technische Analyse und der RSI zu einer neutralen Einschätzung führen, während die Anleger-Stimmung positiver ausfällt.