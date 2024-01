Instructure Holdings Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen normiert. Für die Instructure-Aktie ergibt sich ein RSI von 99,08, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 58,5, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können erheblichen Einfluss auf die Stimmung bezüglich Aktien haben. Bei Instructure wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine eher negative Stimmungsänderung festgestellt. Daraus resultiert langfristig ein insgesamt "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Instructure diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führt. Aktuell gibt es ebenfalls vorwiegend positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Instructure-Aktie bei 25,62 USD, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der Abstand zum 50-Tage-Durchschnittskurs führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.