Instone Real Estate Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Instone Real Estate liegt bei 26,98 und wird daher als überverkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Instone Real Estate-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 6,31 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 6,51 EUR beträgt, was zu einer Abweichung von +3,17 Prozent führt. Dies resultiert in einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs von 5,96 EUR über dem gleitenden Durchschnitt um +9,23 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Instone Real Estate-Aktie zeigt hauptsächlich negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten Wochen wurde jedoch eine Zunahme positiver Kommentare über Instone Real Estate in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie in den sozialen Medien zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Instone Real Estate wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating der Aktie.

Insgesamt erhält die Instone Real Estate-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in verschiedenen Kategorien.