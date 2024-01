Instone Real Estate Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Instone Real Estate-Aktie zeigt, dass sie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung der Anleger hat sich jedoch im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität bleibt neutral. Die sozialen Medien zeigen keine klare Richtung in der Kommunikation, aber in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Instone Real Estate liegt bei 44,9, was als neutral bewertet wird. Der RSI25 beträgt 35 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

