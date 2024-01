Instone Real Estate Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse von Instone Real Estate-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt von 6,21 EUR bestätigt, während der letzte Schlusskurs bei 7,62 EUR lag, was einer Abweichung von +22,71 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 6,48 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Instone Real Estate aufgegriffen wurden. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf Instone Real Estate zeigte eine mittlere Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wurde. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Instone Real Estate-Aktie liegt bei 23,53, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 31,91, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für die vergangenen 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Gut" führt.