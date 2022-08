Instone Immobilien-Aktie: Instone Real Estate Group SE

Mitteilung bedeutender Beteiligungen 1. Angaben zum Emittenten Name: Instone Real Estate Group SE Straße: Grugaplatz 2-4 Postleitzahl: 45131 Stadt: Essen Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200DINUIRPDZQHX03 2. Grund für die Meldung X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Instrumenten Änderung der Stimmrechtsaufteilung Sonstiger Grund: 3. Angaben zur mitteilungspflichtigen Person Rechtsträger: The Capital Group Companies, Inc. Ort des eingetragenen Sitzes,… Hier weiterlesen