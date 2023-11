Institutions Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Einschätzung der Analysten für die Aktie von Institutions zeigt sich als "Neutral", da in den letzten 12 Monaten keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 20 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 13,64 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Institutions in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Verglichen mit anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Institutions im letzten Jahr eine Rendite von -21,91 Prozent erzielt, was 24,09 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Handelsbanken liegt die Rendite der Aktie mit -6,15 Prozent deutlich darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Institutions als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,42 insgesamt 63 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".