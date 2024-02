Institutions Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Financial Institutions":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Institutions liegt bei 61,95, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, für einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 67,97 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Institutions-Aktie sind 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aktualisierte Analystenmeinungen aus dem letzten Monat liegen nicht vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 20 USD, was einen potenziellen Anstieg um 9,65 Prozent vom letzten Schlusskurs (18,24 USD) bedeutet. Somit ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Institutions-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite der Institutions-Aktie beträgt 5,52 Prozent, was 133,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,55) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.