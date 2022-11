Bad Pirawarth (ots) -besser schlafen ohne Umweltstress„Sleep-SAFE“: BETTSET (2 tlg. ) mit besonderen Eigenschaften. Der mobile Datenverkehr wird bis 2025 auf 3 Milliarden Funksignale pro Sekunde steigen! „Sie dringen durch Fenster und Mauern, werden mehrmals reflektiert und treffen auf die schlafenden Personen“ (Bayr. Landesamt für Umweltschutz).Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Österr. Ärztekammer warnen: Immunstress, Schlafstörungen, (Ein-u. Durchschlafprobleme), Migräne, Depressionen, Burnout-Syndrom, Tinnitus etc. Dem österr. Institut für Strahlenhygiene e.V. ist es gelungen, ein neuartiges Gewebe in Form eines 2 tlg.Bett-SETS zu entwickeln, das 99 Prozent der Mobilfunkstrahlung nicht mehr zum Körper durchläßt! (Neuartiger Rundumschutz!) Univ-Prüf-Gutachten! Gegen Dauerbestrahlung u. Immunstress: www.strahlenhygiene.orgPressekontakt:info@strahlenhygiene.orgDr.Godwin Blaschke +43 699 113 45 812Original-Content von: Biodomus Abschirmtechnik e.U., übermittelt durch news aktuell