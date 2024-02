Institut Perspektive Handwerk etabliert IHK-Zertifikatslehrgang zum Fachbauleiter und Obermonteur

Mannheim (ots) -Neues Bildungsangebot im Handwerk nachhaltig etabliertDas Institut Perspektive Handwerk (IPH) der PG Perspektivgeber GmbH schließt mit einem neuartigen Weiterbildungsangebot, in Zusammenarbeit mit der IHK Rhein-Neckar, die Lücke zwischen einem Gesellen und einem Meister für Unternehmen im Handwerk, Ausbaugewerk und in der Gebäudetechnik. Inzwischen sind weitere Industrie- und Handelskammern hinzugekommen, so dass der Lehrgang nun auch in Nord- und Süddeutschland angeboten wird.Der in Deutschland bislang einzigartige IHK-Zertifikatslehrgang zum Fachbauleiter und Obermonteur ist seit Ende 2022 am Markt. In zwei fünftägigen Präsenzblöcken, plus einem Onlinetermin, lernen die Teilnehmenden unter anderem, Mitarbeiter zu führen, besser mit Kunden, Kollegen und der eigenen Verwaltung zu kommunizieren, rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen, Projekte zu planen und insgesamt Baustellen optimal und effektiver abzuwickeln.Mittlerweile haben mehr als 70 Fachkräfte den Abschlusstest erfolgreich gemeistert und wurden somit offiziell vom Institut Perspektive Handwerk zum Fachbauleiter und Obermonteur ernannt. "Schon Mitte des Jahres werden wir aller Voraussicht nach den einhundertsten Gesellen zum Obermonteur ernennen können", so Dirk Abel, der zusammen mit dem Führungsexperten Peter Liepolt die PG Perspektivgeber GmbH mit dem Institut Perspektive Mitte 2022 gegründet hat.Handwerker in Ausbaugewerken und der Gebäudetechnik haben mit dem Zertifikat eine Qualifikationsmöglichkeit auf ihrem Karriereweg, die neue Perspektiven ermöglicht. Die Unternehmen positionieren sich mit dem Angebot der Zusatzqualifikation ihrer Mitarbeitenden als attraktiver Arbeitgeber. Sie profitieren darüber hinaus in vielfacher Hinsicht. Mit ihren Fachbauleitern und Obermonteuren wird die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt, unternehmerisches Denken und Selbstverantwortung gefördert, Abläufe werden besser verstanden und angenommen, Gefahren können abgewendet werden, Projekte werden optimal koordiniert, es werden wertvolle Zusatzaufträge generiert und Missverständnisse vermieden."Handwerksfirmen erfolgreich in die Zukunft zu führen, das ist unsere Mission", so Abel.Über die PG Perspektivgeber GmbH mit dem Institut Perspektive HandwerkAls zertifizierter Bildungsträger bietet das Institut Perspektive Handwerk (IPH) eigene Lehrgänge und Seminare für Handwerksbetriebe und Unternehmen im Ausbaugewerk sowie in der Gebäudetechnik an. Das IPH ist die erste Organisation überhaupt, die einen IHK-Zertifikatslehrgang zum Fachbauleiter/Obermonteur in Deutschland etabliert hat. Mit dem Weiterbildungsportfolio vom IPH werden neue Perspektiven für Unternehmen und Mitarbeitende geschaffen und damit die überfachliche Qualifikation auf allen Ebenen im Betrieb vorangebracht: vom Azubi, über Gesellen und Teamleiter bis hin zur Geschäftsführung. Basierend auf dem umfassenden Erfahrungsschatz seiner Experten und Expertinnen unterstützt und berät das IPH auch zu Themen wie Führung, Strategie, Organisation und Personalentwicklung.Pressekontakt:PG Perspektivgeber GmbH - Institut Perspektive Handwerk, Ziegelhüttenweg 9, 68199 MannheimPeter Liepolt - - Mail: peter.liepolt@perspektivgeber.com - Tel.: +49 173 514 8207 / www.institut-perspektive-handwerk.de / www.fachbauleiter.comOriginal-Content von: PG Perspektivgeber GmbH, übermittelt durch news aktuell