Insteel Industries Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktie von Insteel Industries wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 33,74 liegt sie 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte". Dieser beträgt 32,14. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Insteel Industries von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten Wochen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert.

Die aktuelle Dividendenrendite für Insteel Industries beträgt 0,33 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,46) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Insteel Industries lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei fällt auf, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Insteel Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".