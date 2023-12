Insteel Industries Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Insteel Industries schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 0,41 % aus, was 16,56 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16,97 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Insteel Industries festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der Meinungen in den sozialen Medien. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Insteel Industries als neutral einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 42,86 und der RSI25-Wert 36,56, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.