Insteel Industries Aktie: Immer langsam!

Derzeit wird die Insteel Industries-Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,69 Euro pro Gewinn von einem Euro. Das KGV ist 14 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 40 Euro, was auf eine unterbewertete Aktie hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Dieser weist eine Abweichung von +8,15 Prozent auf. Die kurzfristigere Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um +1,93 Prozent abweicht.

Die Dividendenrendite der Insteel Industries liegt derzeit bei 0,33 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,54 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Insteel Industries-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Der RSI liegt bei 38,66, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" Bewertungen für die Insteel Industries-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.