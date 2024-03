Installed Building Products Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Dividendenrendite von Installed Building Products beträgt derzeit 0,78 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die Aktienkursperformance liegt das Unternehmen jedoch weit über dem Branchendurchschnitt. Während die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine mittlere Rendite von -0,72 % in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die Rendite von Installed Building Products bei 103,97 %, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Installed Building Products, mit einer negativen Einschätzung in Bezug auf die Dividendenrendite und die Anleger-Stimmung, aber einer positiven Bewertung in Bezug auf die Aktienkursperformance.