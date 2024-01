Installed Building Products Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse der Installed Building Products-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 133,45 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 180,18 USD lag, was einer Abweichung von +35,02 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (152,43 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+18,21 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat die Installed Building Products-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 90,92 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +88,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 80,46 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an neun Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Auch die Anlegerunterhaltungen drehten sich verstärkt um negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Analysten bewerten die Installed Building Products-Aktie aktuell ebenfalls als "Schlecht". Von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten entfallen 0 auf "Gut", 0 auf "Neutral" und 1 auf "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (85 USD) zeigt ein Abwärtspotential von -52,82 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.