Installed Building Products Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Dividendenrendite von Installed Building Products liegt derzeit bei 0,78 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,42 % als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Installed Building Products beträgt 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 62 aufweisen. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Installed Building Products-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren keine "Gut", keine "Neutral" und eine "Schlecht". Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 85 USD, was einem Abwärtspotenzial von -54,2 % entspricht. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung für Installed Building Products hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.