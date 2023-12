Installed Building Products Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Aktienkurs von Installed Building Products hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 117,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 116,92 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,46 Prozent, und Installed Building Products liegt aktuell 114,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Installed Building Products festgestellt werden. Dies wird durch die Analyse der sozialen Medien bestätigt, und daher wird das Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Installed Building Products daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als positiv eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine positive Abweichung des Aktienkurses hin, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Die Analysteneinschätzung für Installed Building Products fällt insgesamt als "Schlecht" aus, da überwiegend negative Einschätzungen vorliegen und das durchschnittliche Kursziel einen Rückgang des Aktienkurses um -54,2 Prozent prognostiziert. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Neutral" eingestuft.