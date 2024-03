Installed Building Products Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Installed Building Products von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Im Branchenvergleich hat Installed Building Products in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 103,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche durchschnittlich um -5,89 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +109,85 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Installed Building Products mit 110,15 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Installed Building Products-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 153,67 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 236,63 USD lag, was einer Abweichung von +53,99 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird eine positive Abweichung von +15,9 Prozent festgestellt. Somit erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Installed Building Products eine Rendite von 0,78 Prozent auf, was 14,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.