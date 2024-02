Installed Building Products Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was die Diskussion über das Unternehmen Installed Building Products betraf. An zwei Tagen wurde hauptsächlich positiv über das Unternehmen gesprochen, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die technische Analyse wird deutlich, dass die trendfolgenden Indikatoren eine positive Entwicklung der Installed Building Products-Aktie anzeigen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der Schlusskurs der Aktie über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "guten" Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Auch fundamental betrachtet zeigt sich die Aktie von Installed Building Products in einem positiven Licht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit einem Wert von 22,41 unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 65. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen als "günstig" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Installed Building Products-Aktie zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "guten" Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt die Betrachtung des RSI auf 25-Tage Basis eine "neutrale" Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "gutes" Rating für die Installed Building Products-Aktie.