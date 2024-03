Installed Building Products Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Recordati":

Die aktuelle technische Analyse der Installed Building Products-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 155,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 242,09 USD liegt, was einer Abweichung von +56,18 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (206,45 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+17,26 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Installed Building Products-Aktie mit einer Rendite von 103,97 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 108,48 Prozent weit darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 47,93, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage erhält die Aktie jedoch einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält die Installed Building Products-Aktie daher ein "Gut"-Rating für diese Stufe.