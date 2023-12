Instalco Intressenter AB-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

In den letzten vier Wochen hat sich bei Instalco in den sozialen Medien wenig verändert, was die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz betrifft. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationshäufigkeit blieb unverändert, ohne Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der längerfristige Durchschnitt der Instalco-Aktie bei 42,27 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 40,44 SEK liegt, was einer Abweichung von -4,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 34,72 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+16,47 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Instalco.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und die Anleger zeigten sich größtenteils neutral.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Instalco-Aktie mit einem Wert von 26,32 derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung für die Instalco-Aktie.