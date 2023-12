Instalco Intressenter AB Aktie: In selten guter Lage!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmungslage einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Instalco diskutiert, und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Instalco beschäftigt. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann dazu beitragen, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Instalco wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Instalco liegt aktuell bei 17,61, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher die Einstufung "Gut" erhält. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für die RSI eine Einstufung von "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Instalco-Aktie ein Durchschnitt von 42,38 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,92 SEK, was einem Unterschied von -1,09 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 34,17 SEK, was einen Anstieg von +22,68 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Instalco eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

