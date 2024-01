Instalco Intressenter AB Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der Instalco zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 42,18 SEK liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 40,9 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -3,03 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 derzeit bei 35,37 SEK, was einer positiven Distanz von +15,63 Prozent entspricht. Somit wird die Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in Bezug auf den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Instalco diskutiert, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die überwiegende Stimmung war insgesamt neutral an einem Tag. Aktuell sind die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Instalco wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Instalco liegt bei 53,97 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,32, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Instalco-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Neutral"-Rating.